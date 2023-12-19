Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные в Москве в этом году

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели и пожарные в Москве организовали более 650 занятий для детей и подростков, в рамках которых ребятам напомнили о мерах безопасности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории", – говорится в публикации.

Также спасатели сами приходили в образовательные учреждения и рассказывали учащимся о своей работе. На этих встречах ребята узнали о том, как проходят профессиональное обучение и состязания, подготовка к выезду по тревоге. Пожарные также вспомнили самые яркие случаи из своей практики.

Специалисты провели с детьми и подростками профилактические беседы, напомнили о правилах безопасности на природе и в быту, а также рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях, и научили оказывать первую помощь. Ребятам напомнили номера для вызова экстренных служб.

В рамках интерактивных занятий у детей была возможность внимательно рассмотреть пожарно-спасательные автомобили, специальные плавательные средства и снаряжение.

Кроме того, весной на базе столичных бассейнов проводится акция для детей "Научись плавать". Летом спасатели приезжают в оздоровительные лагеря и проводят профилактические занятия на тему безопасности.

Более 20 лет департамент ГОЧСиПБ является одним из организаторов соревнований для школьников "Школа безопасности". В этом году в мероприятии участвовали около 44 тысяч обучающихся из более 350 образовательных учреждений.

Также летом был реализован проект "ПРОгероев" для воспитанников семейных центров в возрасте 14–17 лет. В нем приняли участие поисково-спасательная служба столицы на водных объектах, пожарно-спасательный центр и представители службы 112.

Ранее стало известно, что почти 22 000 спасателей и других специалистов с начала года прошли подготовку в учебном центре ГО и ЧС Москвы. На данный момент специалисты могут выбрать из более чем 100 очных, очно-заочных и дистанционных образовательных программ.

Указывается, что среди обученных – пожарные, водители судов, операторы системы "112", работники местного самоуправления и органов власти. Лекции проходят в современных помещениях с мультимедийным оборудованием. Здесь также есть кинозал, библиотека, спортзал, бассейн и тренажеры.



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