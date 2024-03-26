Курс по работе с интеллектуальной собственностью стартовал в МИК

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Московский инновационный кластер (МИК) запустил образовательную программу "Оформление результатов интеллектуальной деятельности, учет и оценка нематериальных активов".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома сообщила, что заявки можно подать до 12 апреля. Занятия пройдут очно и дистанционно в апреле и мае 2024 года.

"В Москве действует широкая линейка мер поддержки технологических компаний в вопросах интеллектуальной собственности", – цитируют Кострому на портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента уточнила, что в образовательной программе могут принять участие представители малого и среднего бизнеса, научных и образовательных организаций. Кандидаты должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, а также быть сотрудниками компании – участницы МИК. Те, кто успешно прошел итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации.

Кострома отметила, что участниками прошлых потоков курса стали представители российского производителя продуктов здорового питания для детей и взрослых.

Программа в сфере интеллектуальной собственности помогла организации разобраться в нюансах и правилах регистрации товарных знаков в Китае, заключила глава департамента.

До этого на платформе МИК появился курс по работе с интеллектуальной собственностью. Обучение отхватывает нюансы регистрации, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности.