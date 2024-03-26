Столичным предпринимателям расскажут об инструментах финансирования бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве пройдет конференция, посвященная поиску оптимальных источников финансирования для развития компаний. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Столичные предприниматели реализуют все более амбициозные проекты, которые требуют серьезных затрат. В Москве создан комплекс мер финансовой помощи бизнесу, в том числе программы льготного кредитования и гарантийная поддержка. На мероприятии предприниматели узнают подробности и условия этих программ, а также научатся правильно инвестировать полученные средства", – рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Гостям встречи расскажут об актуальных программах поддержки бизнеса, поделятся прогнозами развития рынка кредитования малых и средних предприятий в этом году, и помогут разобраться в аспектах льготного лизинга и факторинга. Эксперты также расскажут о том, как можно получать альтернативное финансирование с помощью краудинвестинговых платформ.

На конференции выступят такие спикеры, как председатель комитета по финансовым рынкам общественной организации "Опора России" Павел Самиев, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский и другие эксперты.

Конференция пройдет 27 марта с 13:00 до 17:00 по адресу улица Охотный Ряд, дом 2, деловой центр "Москва", подъезд 3, этаж 5, бизнес-пространство "Митинг Поинт", зал "Москва". Для участия в конференции необходима предварительная регистрация на портале mbm.mos.ru.

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