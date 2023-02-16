Сергунина рассказала о поддержке участников Московского инновационного кластера

Фото: пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с момента создания Московского инновационного кластера (МИК) город направил на поддержку его участников более 10,5 миллиарда рублей.

Субсидии и гранты были переданы для более чем 6,5 тысячи предприятий. В их число вошли IT-компании, производители электроники, предприятия питания и производители лекарств, а также другие организации.

"Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты. В прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 миллиарда рублей", – отметила Сергунина.

Вице-мэр также рассказала о некоторых дополнительных мерах поддержки бизнеса. Они предусматривают патентование изобретений, покупку или лизинг оборудования. Кроме того, в Москве есть гранты на создание и развитие импортозамещающих производств.

В качестве примера приводится IT-холдинг, который получил 30 миллионов рублей. Эта организация занимается созданием программного обеспечения для организации работы финансовых и кадровых отделов в компаниях. Еще 2 миллиона рублей выделили на закупку оборудования для разработчика отечественных микросхем для бытовой техники.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались уже 35 тысяч организаций из 82 российских регионов. Градоначальник отметил, что этот проект позволяет кооперироваться стартапам, научным организациям и предприятиям промышленности.



Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

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