России необходимо за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия должна в ограниченный срок вывести на новый уровень собственные технологии в области ИТ и промышленности, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях", – сказал он на вручении премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 год.

По словам президента, это позволит стране обеспечить технологический суверенитет и независимость в производстве критически важной продукции. Путин подчеркнул, что Россия должна действовать на опережение, интенсивно создавая собственные конкурентные решения в экологии, медицине, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и сфере обеспечения безопасности.

"Здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами", – сказал Путин, отметив, что российская наука имеет хороший фундамент из крепких традиций и опыта предшественников.

Ранее Путин заявил, что скачок в российской науке возможен благодаря заделам прошлых поколений. Президент отметил, что за 90-е годы многое было утрачено, возникли проблемы в образовании и науке, однако благодаря мощным фундаментальным основам развалить все не удалось. Он назвал возможным переход "здесь и сейчас" к новому технологическому укладу.

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