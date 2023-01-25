Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного технического центра МГУ "Воробьевы горы" (ИНТЦ). Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что открытие состоялось в Татьянин день, который воплощает в себе лучшие традиции студенчества. По его словам, новый кластер станет хорошим подарком для всех московских студентов от города. Мэр назвал проект амбициозным и выразил уверенность в том, что новое поколение обязательно внесет в него свой вклад.

В новом кластере разместятся компании, занимающиеся научно-технологической и внедренческой деятельностью. Собянин подчеркнул, что для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут обустроены коворкинги, в которых они смогут принять участие в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

В сообщении мэр столицы также поздравил студентов с праздником, пожелал им строить планы и мечтать о высоком.

"Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью. Поздравляю с Днем российского студенчества!" – заключил он.

Ранее Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры столицы. Он заявил, что в составе инновационного центра "Воробьевы горы" заработает кластер "Ломоносов".

Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ создадут особый налоговый режим: они будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет. Предусмотрят и другие льготы, в том числе по страховым взносам.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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