Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы

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В Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут в городе новые рабочие места. Уже в текущем году многие из них планируется ввести в эксплуатацию, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"В 2022 году мы продолжали создание новых мест приложения труда – будущих точек роста городской экономики. В 2023 году многие из них должны войти в строй. В Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы", – написал мэр.

Он отметил, что до конца этого года в составе инновационного центра "Воробьевы горы" заработает кластер "Ломоносов". Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ создадут особый налоговый режим: они будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет. Предусмотрят и другие льготы, в том числе по страховым взносам.

По словам градоначальника, с 2021 года поступило больше 200 заявок от компаний, желающих стать резидентами ИНТЦ. Одобрение получили 24, в том числе "Завод Аэролайф", выпускающий системы очистки и обеззараживания воздуха, Центр морских исследований МГУ, компания "Оптомониторинг", разрабатывающая оборудование для мониторинга трубопроводов, дорог, железнодорожных путей, и другие.

Также на востоке столицы продолжается возведение индуст­риального парка "Руднево", который станет частью особой экономической зоны "Технополис "Москва". Там планируется разместить Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединит производителей БПЛА и разработчиков сопутствующего ПО. Рядом с парком появится полигон для тестирования беспилотников.

Кроме того, в "Руднево" начнут работать предприятия, занимающиеся выпуском медикаментов, микроэлектроники и других товаров из сфер, требующих импортозамещения. Всего там планируется создать порядка трех тысяч рабочих мест.

Резиденты индустриального парка будут освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль для них составит 2%. Среди других преимуществ – режим свободной таможенной зоны и льготы на аренду земли.

Последнее, на что обратил внимание Собянин, – строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана на набережной Яузы. Он будет состоять из 14 зданий суммарной площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. В конце 2022 года там открылись первые два корпуса, предназначенные для Инжинирингового центра наземных транспортно-технологических систем и Центра биомедицинских систем и технологий.

В составе кампуса также заработают научно-образовательный корпус с лабораториями, образовательными и мультимедийными пространствами, многофункциональный комплекс "Квантум-парк", исследовательский центр и комплекс общежитий на 2,3 тысячи студентов. Полностью завершить проект планируется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на площадке "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис "Москва" в Зеленограде достроили первый корпус инновационного центра электроники. Пятиэтажное здание строил один из первых резидентов особой экономической зоны "Зеленоградский инновационно-технологический центр".



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