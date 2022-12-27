13:58Город
Два производственных комплекса построят в Москве по городской программе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
К 2025 году в Москве группа компаний ФСК построит два производственных комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор вложит три миллиарда рублей в строительство двух производственных комплексов в районе Савелки Зеленоградского административного округа. Общая площадь объектов составит 33,5 тысячи квадратных метров", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Ввести объекты в эксплуатацию планируется не позднее 1 сентября 2025 года. Благодаря запуску предприятий в городе появятся 200 новых рабочих мест.
До этого ФСК заключила с городом соглашение на строительство промышленного технологического парка в Молжаниновском районе, а также административного здания, школы и детского сада в Хорошёво-Мнёвниках.
"Реализация этих проектов даст городу дополнительно почти 2,4 тысячи новых рабочих мест", – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Суть программы МПТ заключается в том, что инвестор наряду с жильем строит в столице коммерческие и социальные объекты. Город в свою очередь гарантирует компании частичное или полное освобождение от уплаты средств за изменение вида участка.
Подать заявку на участие в программе можно в онлайн-формате на инвестиционном портале Москвы.
Ранее на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" досрочно завершилось строительство высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств.
В реализацию проекта компания "Брайт Вэй Индастриз" инвестировала 3,4 миллиарда рублей. На производстве планируют выпускать порядка 80 наименований препаратов.
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