В ОЭЗ "Технополис "Москва" построили завод по производству вакцин для животных – Ефимов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" завершилось строительство завода компании "Ветбиохим", на территории которого будут выпускать несколько видов вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Его мощности позволят ежегодно выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии. Компания инвестировала в производство 1,6 миллиарда рублей", – отметил он.

Предприятие построено с учетом соблюдения международного стандарта для фармацевтических производств. Там размещены чистые помещения и установлено специальное оборудование.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь объекта составляет более 5,5 тысячи квадратных метров. Деятельность предприятия позволит москвичам получить 200 новых рабочих мест.

В настоящее время "Ветбиохим" производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, 4 сыворотки и иммуноглобулина, а также 60 видов тест-систем для диагностики заболеваний. Как уточнил гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев, в 2022 году компания наладила выпуск четырех вакцин.

Ранее сообщалось, что популярность онлайн-записи к ветеринару выросла вдвое с момента запуска сервиса на mos.ru в декабре 2018 года. Самой востребованной процедурой в городе является вакцинация. С помощью сервиса москвичи также могут вызвать ветеринара на дом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!