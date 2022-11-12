Ветеринар рассказал о вреде частой смены кормов для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, что частая смена брендов кормов может навредить здоровью питомца и привести к коликам, аллергии и гастриту, поэтому, найдя подходящую марку, не стоит с нее переходить на что-то другое. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если вы нашли оптимальный корм, который подходит вашему питомцу (хорошая поедаемость, отсутствие рвоты, диареи, зуда, небольшой объем стула) не стоит искать что-то другое, так как частая смена питания может привести к развитию катарального гастрита, гастродуоденита, колита, пищевой аллергии", – считает Князьков.

Специалист уточнил, что и сухой, и влажный рацион имеют свои плюсы и минусы. Так, форма и текстура гранул сухого корма очищает зубы от налета и массирует десны, что является его преимуществом. При этом он содержит больше крахмала и клетчатки, что особенно важно для питомцев с лишним весом.

Князьков отметил, что влажные корма выигрывают по своей вкусовой привлекательности. Также корма такой консистенции часто дают питомцам после операции, животным с патологиями желудочно-кишечного тракта и привередливым в питании. Зачастую влажный корм назначают питомцам, у которых диагностированы камни в мочевом пузыре.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что непривитые питомцы могут принести с улицы заболевания, которые передаются хозяевам. Также для человека опасными являются необработанные от паразитов животные.

Речь идет об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным.

Кроме того, существуют заболевания, которые опасны для беременных женщин, например паразитарный токсоплазмоз и листериоз. Шеляков заключил, что эти недуги могут привести к выкидышу и дефектам плода.



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