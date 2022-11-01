Ветеринар посоветовал стерилизовать кошек, чтобы уберечь их от заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как уберечь домашних кошек от различных заболеваний. Об этом сообщает News.ru.

Специалист предупредил, что кошки часто подвержены "женским" болячкам, поэтому их следует стерилизовать в 4–5 месяцев.

"Стерилизовать их необходимо в обязательном порядке. Так как из-за того что кошка не рожает, у нее развивается большое количество "женских" болячек. Это и разнообразные опухоли, и эндометриты, и различные гормонозависимые заболевания", – объяснил он.

Шеляков рекомендовал не ждать первой течки питомца. Эксперт назвал заблуждением уверенность в том, что кошке сначала нужно родить.

Ранее Шеляков рассказал, что непривитые питомцы могут принести с улицы заболевания, которые передаются хозяевам. Также для человека опасными являются необработанные от паразитов животные.

Речь идет об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным.

Кроме того, существуют заболевания, которые опасны для беременных женщин, например паразитарный токсоплазмоз и листериоз. Шеляков заключил, что эти недуги могут привести к выкидышу и дефектам плода.



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