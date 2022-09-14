Более 360 временных пунктов вакцинации животных запустят в Москве осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Комитет ветеринарии Москвы анонсировал запуск более 360 временных прививочных пунктов для вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Вакцинация против бешенства обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков. По поводу прививки редким питомцам лучше проконсультироваться со специалистом", – рассказали в комитете.
Горожанам напомнили, что вакцинация от бешенства также необходима питомцам, которые на постоянной основе содержатся в квартирах.
Найти ближайший к дому прививочный пункт можно на портале mos.ru. Посетить его получится без предварительной записи, однако за 10–14 дней до процедуры рекомендуется провести питомцу профилактику против глистов.
Прививки, согласно регламенту, могут делать только здоровым питомцам, поэтому сначала врач осмотрит животное. Если процедура состоялась, в течение 21 дня следует избегать контакта питомца с другими животными – в этот период будет формироваться иммунитет к бешенству.
Бесплатная вакцинация доступна и в государственных ветеринарных клиниках. В Москве работают 26 таких организаций, для посещения которых требуется предварительная запись.
Накануне Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором указала на нехватку лекарств для животных в стране. При этом в организации уточнили, что в данный момент речь не идет о системном дефиците.
Позже в Россельхознадзоре заявили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. В ведомстве добавили, что в РФ не вводились ограничения на ввоз импортных лекарств.
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