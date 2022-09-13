Врач назвал правила первой помощи в случае укуса кошки

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Директор столичной медицинской клиники, врач-хирург Федор Шпаченко рассказал о правилах оказания первой помощи при укусе кошки. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

По словам врача, у кошек острые зубы и очень много бактериальной флоры в полости рта.

"Когда кошка прокусывает мягкие ткани, расстояние поврежденной ткани достаточно большое, глубокое. Но при этом рана быстро слипается, внутри остается инфекция. Если бы с кровью можно было эту инфекцию удалить, то было бы здорово", – рассказал Шпаченко.

По его словам, при кошачьем укусе сверху ткани схлопываются, слипаются, смыкаются, а все бактерии остаются в глубине раны.

"Поэтому, если кошка цапнула, нужно постараться выдавить как можно больше сукровичного содержимого раны и, естественно, обработать антисептиком, в первую очередь перекисью водорода", – уточнил Шпаченко.

Специалист отметил, что с кошачьим укусом нужно обратиться к врачу.

Ранее были названы самые популярные среди жителей Москвы породы кошек. По данным комитета ветеринарии столицы, фаворитом является британская порода. Кроме того, спрос наблюдается на сиамских, ориентальных, бенгальских и породу бурма.

