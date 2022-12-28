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Владимир Путин по видеосвязи запустил завод "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщает ТАСС.

"В добрый час! Начнем работать", – сказал Путин.

Президент выразил благодарность всем работникам завода.

"Надеюсь, что в следующем году у нас будет не меньше, а еще больше пусков таких высокотехнологичных производств", – сказал глава государства.

Завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов особой экономической зоны "Моглино".

Производство является уникальным для России, позволяет выпускать все виды полимеров, и обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа. В развитие предприятия инвестировано почти 10 миллиардов рублей.

Власти Псковской области считаются, что после запуска завода "Титан-Полимер" объем частных инвестиций от реализации проекта составит не менее 17,6 миллиарда рублей. Также после запуска планируется создать более 500 рабочих мест.

С группой компании "Титан-Полимер" связаны более 200 предприятий, из числа которых – транспортно-логистические, организации строительного бизнеса, производящие и торгующие строительными материалами, охранные предприятия.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Зеленограде на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры.

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