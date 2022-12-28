Завод по производству средств измерения температуры ввели в эксплуатацию в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Продукция может использоваться в том числе для нужд столичного комплекса жилищно-коммунального хозяйства. В рамках промышленного производства будет создано 90 новых рабочих мест", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

В комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что завод сможет получать налоговые льготы благодаря тому, что имеет статус резидента особой экономической зоны.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что устройства, которые будут изготавливать на новом предприятии, предназначены для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

"Инвестор вложил в производство более 154 миллионов рублей", – уточнил Ефимов.

Всего на сегодняшний день в столичной ОЭЗ статус резидента имеют 33 предприятия микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.

Общая площадь двухэтажного здания комплекса составляет более 2,4 тысячи квадратных метров.

Председатель комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко рассказал, что специалисты провели необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

Ранее Ефимов рассказал, что на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" завершилось строительство завода компании "Ветбиохим", на территории которого будут выпускать несколько видов вакцин для животных. Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии.

Предприятие построено с учетом соблюдения международного стандарта для фармацевтических производств. Там размещены чистые помещения и установлено специальное оборудование.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!