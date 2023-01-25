Путин рассказал, как в студенческие годы работал в стройотрядах и рубил лес в тайге

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал ученикам высших учебных заведений, с которыми он встретился по случаю Татьяниного дня, как в студенческие годы работал в стройотрядах. Российский лидер подчеркнул, что подобная деятельность является хорошей.

"Они <...> где-то в 1960-х родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то. Ездили мы в различные регионы, в основном на Север, в Коми работали. Рубили лес для линий высоковольтных электропередачи в тайге и дома строили", – цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что подобная работа была напряженной и тяжелой, однако в то же время полезной.

Между тем глава государства согласился с предложением перенести День молодежи с установленной даты на последнюю субботу июня. Путин напомнил, что в РФ многие праздники отмечаются именно в выходные дни.

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