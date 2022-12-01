Путин заявил, что скачок в науке РФ возможен благодаря заделам прошлых поколений

Фото: kremlin.ru

Скачок в российской науке возможен благодаря заделам прошлых поколений. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Президент отметил, что за 90-е годы многое было утрачено, возникли проблемы в образовании и науке, однако благодаря мощным фундаментальным основам развалить все не удалось. Он назвал возможным переход "здесь и сейчас" к новому технологическому укладу.

"Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать – заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать – а наладить такую системную работу по всей стране", – пояснил Путин.

Российский лидер призвал выработать единые подходы к подготовке людей, которые смогут не только заниматься научной деятельностью, но и руководить такими коллективами.

Ранее Путин заявил о необходимости поддерживать граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе и в научной сфере. Он пояснил, что поддержка может выражаться в виде грантов.



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