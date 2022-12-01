Путин отметил важность поддержки жителей новых регионов РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо поддерживать, в том числе и в научной сфере, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать", – сказал президент России в ходе встречи с молодыми учеными в образовательном центре "Сириус".

По словам российского лидера, поддержка новых регионов в научной сфере может осуществляться посредством грантов.

"Конечно, мы примем такое решение обязательно. Здесь вопросов нет", – заключил он.

Ранее Путин заявил, что новые российские регионы нужно в сжатые сроки интегрировать в судебную систему РФ. Президент напомнил, что "по воле миллионов людей" ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

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