Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Президент также поручил оказать финансовую помощь регионам, которые нуждаются в этих средствах. По его словам, сделать это необходимо также в начале года.

Российский лидер напомнил, что в этом году в России была высокая инфляция, цены заметно выросли.

"Зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется", – отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что главной целью властей является рост доходов, сокращение бедности и неравенства в России. Он поведал, что уровень бедности в стране сократился до 10,5%. Он призвал придерживаться такой положительной динамики. Вместе с тем Путин подчеркнул важность роста реальных, а не номинальных доходов.



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