Путин назвал скромными зарплаты россиян в социальной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России скромный уровень зарплат в социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин во время церемонии открытия социальных объектов в регионе, передает RT.

Участники мероприятия рассказали президенту о библиотеке в Бурятии. Путин же отметил, что в социальной сфере уровень зарплат скромный, а в библиотеках – тем более.

При этом он указал на планы обсудить с правительством уровень доходов в стране.

Ранее аналитики SuperJob рассказали о желаемой минимальной зарплате россиян. Москвичи хотели бы получать минимум 43 500 рублей, а жители Владивостока и Хабаровска – 40 900 и 40 700 рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге пожелали зарабатывать 39 900 рублей, а в Красноярске – 39 500 рублей.



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