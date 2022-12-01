Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться 1 декабря – Путин

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Демобилизация студентов в Донбассе по плану должна завершиться в четверг, 1 декабря, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", – сказал российский лидер.

18 ноября временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов.

С военной службы увольняют студентов очной и заочной форм обучения, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. При этом командиры могут заключить контракты с теми, кто пожелает остаться.

Ранее такое поручение дал Владимир Путин. Тогда Пушилин назвал решение президента РФ справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.

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