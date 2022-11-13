Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность Владимиру Путину за решение демобилизовать студентов Донбасса.

"Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. <...>Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах, – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин напомнил, что как в ДНР, так и в ЛНР сразу после начала российской спецоперации был объявлен всеобщий призыв по частичной мобилизации. В ходе нее были призваны, в том числе учащиеся вузов.

13 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин призвал демобилизовать студентов Донбасса, которые ранее проходили военную службу. Песков также напомнил, что после включения республик Донбасса в состав РФ Народная милиция вошла в ВС России.

До этого глава РФ внес изменения в указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Сообщалось, что отсрочку могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего профессионального и высшего образования, а также аспиранты.



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