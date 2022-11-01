В ГД выступили против уголовного преследования уклонистов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вводить уголовную ответственность за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации не стоит, пока не будут внесены поправки в соответствующий закон, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, жители России должны понимать, за что их наказывают, а без должного закона это сделать затруднительно. По мнению депутата, закон о мобилизации с 1997 года в значительной степени устарел.

В качестве примера депутат привела нормативы, согласно которым многодетной семьей считается та, в которой трое и более детей. При этом отсрочку может быть предоставлена только тем отцам, у которых четверо и более детей.

"А кто будет воспитывать детей? Сенаторам, которые озаботились тем, чтобы привлекать к уголовной ответственности, для начала рекомендовала бы добиться принятия поправок в закон о мобилизации, а потом уже наказывать людей", – поделилась Останина в беседе с Национальной службой новостей.

По мнению депутата, в настоящее время существует множество поправок к закону о мобилизации, однако они не выносятся на обсуждение. Помимо этого, она отметила, что правительство не сможет мотивировать россиян посредством карательных практик. Останина подчеркнула, что момент, когда граждан можно было побудить к любви к родине, упущен.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в УК России, который будет содержать наказание за уклонение от призыва по мобилизации. В документе сказано, что за отказ от службы предусматривается штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

В некоторых случаях наказывать смогут принудительными работами сроком до 5 лет и лишением свободы на 5 лет.

Соавторами инициативы стали главы комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, а также председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.



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