Пометку "склонен к предательству" в военном билете признали незаконной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Волгоградский гарнизонный военный суд признал недействительной запись "склонен ко лжи и обману" в военном билете контрактника из РФ. Подобную пометку зафиксировали в его документе после отказа принимать участие в специальной военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Бывший военнослужащий Руслан Махно подал иск в военный суд. В его военном билете была оставлена пометка: "Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины". После выигранного дела суд обязал командира войсковой части переделать запись и привести документы в надлежащий вид.

Позже в одном из СМИ представитель суда подтвердил данную информацию. В течение месяца все мероприятия, связанные с военным билетом Махно, должны быть завершены.

Ранее сообщалось, что член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал главные нарушения, совершающиеся в сторону граждан в рамках частичной мобилизации. По его словам, одной из проблем является необоснованная замена военно-учетной специальности призванного. Это, считает Кабанов, случается в центрах подготовки мобилизованных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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