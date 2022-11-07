В РФ не ожидается дополнительного набора в рамках частичной мобилизации – Картаполов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не ожидается дополнительного набора на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

"Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет", – заявил депутат, отвечая на вопрос о возможном доборе мобилизованных.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подписания главой государства соответствующего указа не требуется.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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