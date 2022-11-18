21:23Политика
Врио глав ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов
Фото: TACC/Eduard Korniyenko
Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов.
Так, с военной службы будут уволены студенты очной и заочной форм обучения, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. При этом командиры могут заключить контракты с теми, кто пожелает остаться.
Указы вступают в силу со дня их подписания.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу.
Тогда Пушилин назвал решение президента РФ справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, а также кандидатов и докторов наук из Луганской и Донецкой народных республик. По мнению парламентария, такие меры были бы правильными и справедливыми.
Мобилизованные россияне начали получать денежное довольствие
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!