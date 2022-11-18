Врио глав ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов

Фото: TACC/Eduard Korniyenko

Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов.

Так, с военной службы будут уволены студенты очной и заочной форм обучения, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. При этом командиры могут заключить контракты с теми, кто пожелает остаться.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу.

Тогда Пушилин назвал решение президента РФ справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, а также кандидатов и докторов наук из Луганской и Донецкой народных республик. По мнению парламентария, такие меры были бы правильными и справедливыми.



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