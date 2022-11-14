В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, а также кандидатов и докторов наук из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, такие меры были бы правильными и справедливыми.

Накануне в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал решение президента РФ о демобилизации студентов Донбасса справедливым, отметив, что теперь молодые люди вернутся к учебе в вузах.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву будет засчитываться как трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Как отмечали в Совфеде, данная мера позволит уравнять права военнослужащих и тех, кто не был призван для военной службы, а также вел трудовую деятельность.



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