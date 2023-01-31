В России введут ежегодные премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта

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В России появятся премии за развитие и внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Их поручил учредить Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Учредить ежегодные премии для молодых ученых и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта", – отмечается в материале.

Кроме того, в РФ введут ежегодные премии за успешное внедрение технологий ИИ для:

отечественных компаний;

регионов;

муниципалитетов.

Поручение президента должно быть исполнено до 15 октября.

Также глава государства заявил, что кабмин должен до 1 сентября внести в российские нацпроекты изменения для внедрения технологий ИИ во все отрасли экономики и социальной сферы.

Путин подчеркнул, что в некоторых нововведениях нуждаются и образовательные программы вузов, а также программы повышения квалификации. Будущие специалисты экономической и социальной сферы, а также государственные и муниципальные служащие должны обладать повышенным уровнем компетенций в сфере искусственного интеллекта. Поэтому соответствующие изменения должны быть подготовлены до 1 июня, говорится в перечне поручений президента.

Ранее Путин поручил правительству и госсовету организовать переход системы государственной власти всех уровней к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода.

По его словам, в течение 10 лет необходимо массово внедрить искусственный интеллект во все отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Путин подчеркнул, что Россия обладает уникальными исследователями, которые создают "прорывные технологии".

Он поручил Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву распространить свой опыт использования новейших технологий на всю страну с помощью площадки Госсовета.

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