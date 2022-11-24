Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в РФ

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Владимир Путин заявил о необходимости наращивания усилий по развитию искусственного интеллекта. Об этом он заявил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

При этом российский лидер подчеркнул, что РФ идет на шаг впереди некоторых других стран по ряду направлений в этой сфере.

Глава государства отметил, что в будущем достижения в области ИИ во многом будут определять место России в мире.

"От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив", – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что немало людей, в том числе молодых, разделяют эти цели и вносят ощутимый вклад в их достижение.

Также президент предложил поощрять молодых ученых за прорывы и достижения в области развития ИИ. Он выразил мнение, что награды могут быть удостоены и профильные компании.

В ходе мероприятия Путин поручил правительству и госсовету заняться переводом госорганов на систему искусственного интеллекта. По его словам, в течение 10 лет нужно массово внедрить ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления.

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