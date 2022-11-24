Путин предложил учредить премию ученым и инженерам в сфере искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин предложил поощрять молодых ученых за прорывы и достижения в области развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

"В этой связи предлагаю учредить ежегодную премию молодым ученым и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта", – заявил глава государства.

По мнению Путина, претендовать на награду также должны профильные компании.

В четверг, 24 ноября, президент России выступил на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В ходе мероприятия Путин поручил правительству и госсовету заняться переводом госорганов на систему искусственного интеллекта.

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