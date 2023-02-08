Собянин: машиностроители столицы за год нарастили объем производства почти в 1,5 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем выпуска продукции машиностроительной отрасли Москвы увеличился за год почти в 1,5 раза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что данный результат является хорошим показателем. Мэр заявил, что на сегодняшний день в Москве порядка 200 заводов выпускают лифты, конвейеры, станки и другие товары. Москва не оставляет предприятия без поддержки и предоставляет свыше 80 льгот для представителей бизнеса и граждан.

Собянин напомнил, что российские компании могут претендовать на налоговые льготы, отсрочки по аренде, льготные кредиты, а также гранты и субсидии. В общей сложности объем антикризисной поддержки для предпринимателей превышает 48 миллиардов рублей.

Ранее мэр рассказал, что столица выделила более 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Согласно итогам Московского инновационного кластера, город продвинулся вперед в реализации стратегических задач по обеспечению технологического суверенитета РФ.

Собянин подчеркнул, что предоставленные гранты помогут предприятиям в ускоренном режиме развиться и локализовать производство.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!