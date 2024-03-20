Оборот предприятий пищевой промышленности в Москве вырос почти на 8% в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оборот предприятий пищевой промышленности в Москве вырос на 7,6% в прошлом году, если сравнивать с 2022 годом, отметил заммэра Владимир Ефимов.

"В 2023 году оборот компаний этой сферы превысил 683 миллиарда рублей – это почти на 8% больше, чем годом ранее. Более 91% объема – 625 миллиардов рублей – обеспечили производители пищевых продуктов", – уточнил он.

Что касается оборота компаний, которые специализируются на выпуске напитков, он увеличился почти на 9% – 58,8 миллиарда рублей, добавил Ефимов.

Заммэра обратил внимание, что доля пищевой промышленности в обороте столичных обрабатывающих производств составила 4,7%. Он также рассказал, что весь оборот пищевой промышленности Москвы составляет 6,1% от оборота в России.

Наибольший рост в 2023 году в городе продемонстрировали предприятия по выпуску продуктов из фруктов и овощей, следует из данных департамента экономической политики. Оборот вырос более чем вдвое – до 33,4 миллиарда рублей.

В свою очередь, у производителей рыбных продуктов отмечался прирост на 26% – до 29,4 миллиарда рублей. При этом мясная промышленность увеличила обороты на 19% – до 167,1 миллиарда рублей.

Всего пищевую продукцию и напитки производят примерно 300 компаний в столице. В 2023 году объем производств вырос на 36,4%. При этом отгрузка продуктов питания и напитков составила более 699 миллиардов рублей – на 11% больше, если сравнивать с показателями годом ранее.

Кроме того, предприятиям в Москве предоставляют различные льготы, в том числе на оформление кредитов и аренду. Меры поддержки предусмотрены и в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Сейчас в городе успешно функционируют свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых работают 725 тысяч человек.

Ранее столичные компании пищевой промышленности представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах.

Она была организована центром поддержки экспорта "Моспром". В рамках миссии в Дубае московские производители провели свыше 90 встреч с профильными зарубежными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами.



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