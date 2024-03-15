15 марта, 08:37Экономика
Столичная компания увеличила производство блинного теста более чем на 46% к Масленице
Фото: 123RF/kovalnadiya
Столичный производитель готового теста для блинов увеличил выпуск продукции на 46% к Масленице. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.
"Столичное предприятие увеличило более чем на 46% изготовление блинного теста к Масленице – с 7,5 до 11 тонн в сутки, а производство начинки почти на 20% – с 6,3 до 7,5 тонны в сутки", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.
В 2023 году компания воспользовалась финансовой помощью Московского фонда поддержки и предпринимательства. Она получила льготный заем в размере 50 миллионов рублей на закупку промышленного оборудования отечественного производства. Благодаря этому предприятие в прошлом году выпустило более 15 тысяч тонн продукции.
Основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров сообщил, что в 2024 году предприятие продолжит расширяться. К концу года компания планирует нарастить объем выпускаемой продукции до 17 тысяч тонн.
До этого столичные компании пищевой промышленности представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Данная бизнес-миссия была организована центром поддержки экспорта "Моспром". В рамках миссии в Дубае московские производители провели свыше 90 встреч с профильными зарубежными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами.
Оборот в сфере платных столичных услуг вырос почти до 3,5 трлн рублей в 2023 году
Читайте также
- Столичная компания увеличила производство заливочных машин в 2023 году почти на 40%
- Столичный производитель увеличил выпуск украшений на 65% за прошлый год