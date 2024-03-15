Столичная компания увеличила производство блинного теста более чем на 46% к Масленице

Фото: 123RF/kovalnadiya

Столичный производитель готового теста для блинов увеличил выпуск продукции на 46% к Масленице. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

"Столичное предприятие увеличило более чем на 46% изготовление блинного теста к Масленице – с 7,5 до 11 тонн в сутки, а производство начинки почти на 20% – с 6,3 до 7,5 тонны в сутки", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

В 2023 году компания воспользовалась финансовой помощью Московского фонда поддержки и предпринимательства. Она получила льготный заем в размере 50 миллионов рублей на закупку промышленного оборудования отечественного производства. Благодаря этому предприятие в прошлом году выпустило более 15 тысяч тонн продукции.

Основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров сообщил, что в 2024 году предприятие продолжит расширяться. К концу года компания планирует нарастить объем выпускаемой продукции до 17 тысяч тонн.

До этого столичные компании пищевой промышленности представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Данная бизнес-миссия была организована центром поддержки экспорта "Моспром". В рамках миссии в Дубае московские производители провели свыше 90 встреч с профильными зарубежными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами.



Оборот в сфере платных столичных услуг вырос почти до 3,5 трлн рублей в 2023 году