Зеленые облигации Москвы вошли в число лучших практик по борьбе с изменением климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зеленые облигации Москвы попали в число 25 наиболее успешных кейсов, отобранных ООН-Хабитат как лучшие практики мировых городов по борьбе с изменением климата. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, зеленые облигации столицы вошли в число лучших и получили международное признание как инновационная и эффективная практика, с помощью которой город финансирует мероприятия по борьбе с климатическими изменениями. Москва стала первым регионом России, который разместил в 2021 году биржевые зеленые облигации и в 2023-м – зеленый облигации для населения, уточнила заммэра.

Она добавила, что за счет этих выпусков город профинансировал возведение и реконструкцию 48 километров путей и 21 станции БКЛ метро, а также закупил свыше 450 электробусов.

Эксперты ООН-Хабитат отмечают существенное влияние зеленых проектов на экологический и социальный ландшафт Москвы и улучшения качества жизни в городе. Например, благодаря замене автобусов на электробусы удалось снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 105,5 тонны ежегодно и парниковых газов – на 21 тысячу тонн. За счет сокращения числа автомобилей на дорогах в результате открытия новых станций БКЛ почти на 900 тонн уменьшились выбросы загрязняющих веществ и 20,9 тысячи тонн парниковых газов ежегодно.

Кроме того, благодаря выпуску облигаций москвичи могут участвовать в формировании зеленой повестки города. Частные инвесторы, покупая облигации, тоже внесли вклад в улучшение экологии в столице и развитие городской инфраструктуры.

Помимо Москвы, в число лучших кейсов за этот год вошли города Австралии, Индии, Китая, Испании, Мексики, Франции и других стран.

Ранее Сергей Собянин подписал закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве". Таким образом, для управления зелеными насаждениями и территориями будет применяться подход, который учитывает экосистемные функции зеленых насаждений. Сюда входят оценка способности растений насыщать воздух кислородом и очищать его от загрязнений, поглощать шум, пыль и другое.