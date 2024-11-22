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22 ноября, 19:41

Мэр Москвы

Собянин подписал закон об усилении охраны столичного зеленого фонда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве". Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Так, вводится определение зеленого фонда Москвы. Оно включает в себя все территории в пределах города, на которых растут деревья и кустарники. Также закон объединяет самые ценные территории, покрытые растительностью, в единую систему зеленого каркаса Москвы. В него входят особо охраняемые природные и зеленые территории, а также некоторые наиболее ценные природные и озелененные территории.

Для управления зелеными насаждениями и территориями, относящимися к зеленому фонду, будет использоваться подход, учитывающий экосистемные функции зеленых насаждений. Это включает в себя оценку способности растений насыщать воздух кислородом, очищать его от углекислого газа и загрязнений, поглощать шум и пыль, снижать колебания температуры воздуха, а также поддерживать биоразнообразие и создавать среду обитания для растений и животных.

В рамках всех процессов управления – от озеленения и благоустройства территорий до ухода за зелеными насаждениями и проведения компенсационных мероприятий – будет учитываться экологическая ценность насаждений. Она определяется объемом выполняемых ими экосистемных функций.

Кроме того, документом предусмотрено использование инновационных методов, средств и технологий для мониторинга состояния зеленого фонда. Также ужесточается наказание за незаконную вырубку, нанесение ущерба и уничтожение деревьев и кустарников, а также за другие правонарушения, связанные с зелеными насаждениями на территориях, относящихся к зеленому фонду.

Собянин также подписал закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". В 2025 году на социальную поддержку горожан, развитие систем образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также другие цели выделено 2,8 триллиона рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) общая сумма расходов составит 3,3 триллиона рублей.

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