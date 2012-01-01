Москвичам назвали пять парков для прогулки в выходные

Сервис Russpass представил подборку из нескольких столичных парков, где завершились основные работы по благоустройству.

Чем можно заняться в этих локациях и где еще стоит прогуляться в ближайшее время – в нашем материале.

Сад "Аквариум"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Любителям театрального искусства стоит посетить отреставрированный сад "Аквариум" – зеленое фойе Театра имени Моссовета. После изменений территория стала более комфортной, в то же время привычный облик сада удалось сохранить.

Теперь здесь появилась широкая прогулочная зона, которая подойдет для вечернего променада после спектакля. По пути можно будет встретить обновленные фонтаны с фигурами Аполлона с кифарой и сатира, играющего на флейте. Кроме того, привели в порядок и грот с фонтаном в виде головы горгоны Медузы, расположившийся за античной колоннадой.

У входа появились фонари, которые напоминают старинные газовые лампы, а в самом саду установили видеоэкраны и афиши, на которых можно посмотреть сцены из спектаклей.

Парк "Усадьба Трубецких"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Если в выходные хочется отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, для этих целей подойдет парк "Усадьба Трубецких" с зонами для игр, спорта и выгула собак. В этом году по просьбам жителей здесь появились площадки под разные запросы.

Парк располагается в центре Москвы – в Хамовниках. Здесь можно насладиться уединением на лавочках или отправиться на изучение игровых комплексов с горками, качелями, лабиринтами с сетками и канатами. Отмечается, что зоны для детей расположены в разных частях парка, поэтому места на площадке хватит всем.

Любители спорта могут поиграть в баскетбол, волейбол или футбол на трех спортивных полях. Кроме того, рядом установили уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.

Для питомцев обновили зону выгула со стороны переулка Хользунова, причем площадку обустроили при участии специалистов-кинологов.

Парк "Яуза"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Одним из центров спортивной жизни столицы сегодня можно назвать парк "Яуза". В этом году здесь оборудовали почти 20 километров беговых и 17 километров велодорожек. Кроме того, теперь в парке есть больше 100 спортивных площадок с инвентарем и тренажерами. Появились здесь и новые скейт-парки, велосипедные трассы памп-треки, пространства для командных видов спорта и силовых тренировок. Здесь же теперь и первая площадка для воркаута в стиле "русский ниндзя".

На территории "Яузы" можно заняться большим и настольным теннисом, волейболом, баскетболом, а также отработать трюки на BMX или горных велосипедах.

Детям здесь тоже будет чем заняться: на территории работают больше 50 игровых площадок с качелями, горками, полосами препятствий, а также развивающими панелями. Некоторые из них размещены на существующем рельефе и имеют два уровня. Другие же образуют целые кластеры.

Владельцы собак могут заниматься с питомцами на девяти новых благоустроенных площадках.

Парк "Сокольники"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свою очередь, в "Сокольниках" находится множество троп для бега, поэтому исследовать территорию можно по маршруту на пятикилометровую дистанцию. Путь пролегает через живописные и благоустроенные пруды и сады.

Начать рекомендуется с главного символа парка – аллеи арок. Здесь можно сделать стартовую фотографию, а после – отправиться на фонтанную площадь и к большому розарию с редкими сортами растений и живописным ландшафтом.

Во время маршрута также можно заглянуть в орнитарий, где находится единственный в России реабилитационный центр и приют для хищных птиц, а также на золотой пруд с площадками для уличных тренировок, пунктами проката спортивного инвентаря и столами для игры в пинг-понг.

Также можно включить в программу сиреневый сад и большой и малый розарии. Завершить кардиотренировку рекомендуют на самой первой аллее в "Сокольниках" – Майском просеке, прорубленном еще Петром I.

Переделкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здесь в советское время жили и работали известные писатели. Сегодня это место для прогулок, отдыха от городской суеты и поиска вдохновения.

В рамках прогулки рекомендуется посетить дом-музей Б. Л. Пастернака, где писатель создал цикл стихов "Переделкино" и роман "Доктор Живаго". В этом же месте он отмечал получение Нобелевской премии.

Отдельного внимания заслуживает Дом творчества писателей Переделкино. Помимо того что отсюда открывается живописный вид на природу и уютные домики, здесь же можно почитать книгу в тишине и поиграть в шахматы с друзьями. Гостям предлагают также тематические индивидуальные и сборные экскурсии по тропинкам городка писателей.

На территории поселка находится и дом-музей К. И. Чуковского, которую писатель очень любил, а также государственный мемориальный музей Б. Ш. Окуджавы.