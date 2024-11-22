Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2025–2027 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Документ опубликован на сайте мэра города.

В 2025 году доходы бюджета Москвы достигнут 5,1 триллиона рублей, а расходы составят 5,6 триллиона рублей. Дефицит бюджета будет меньше 461,1 миллиарда рублей.

В 2026 году доходы бюджета Москвы вырастут до 5,4 триллиона рублей. Расходы составят 5,8 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета будет около 353,1 миллиарда рублей.

Также в документе указаны планы на 2027 год. Доходы бюджета достигнут 5,8 триллиона рублей, а расходы составят 5,9 триллиона рублей. Дефицит – 144,6 миллиарда рублей.

В бюджете города на 2025 год на социальную поддержку горожан, развитие систем образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также другие цели выделено 2,8 триллиона рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) общая сумма расходов составит 3,3 триллиона рублей.

Кроме того, в 2025 году на социальную поддержку предусмотрено 690 миллиардов рублей. Из них 374 миллиарда рублей будут направлены на выплату пособий и компенсаций в денежной форме, 316 миллиардов рублей планируется потратить на предоставление мер поддержки в натуральной форме.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, в 2026 году – 41,84 триллиона, а в 2027 – 43,154 триллиона. Расходы установлены на уровне 41,469 триллиона рублей в следующем году, 44,022 триллиона – в 2026 году и 45,915 триллиона – в 2027 году.

Дефицит федерального бюджета в 2025, 2026 и 2027 годах составит 1,173 триллиона, 2,181 триллиона и 2,761 триллиона рублей соответственно.

