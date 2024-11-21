Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, в 2026 году – 41,84 триллиона, а в 2027 – 43,154 триллиона. Расходы установлены на уровне 41,469 триллиона рублей в следующем году, 44,022 триллиона в 2026 и 45,915 триллиона в 2027 году.

Дефицит федерального бюджета в 2025, 2026 и 2027 годах составит 1,173 триллиона, 2,181 триллиона и 2,761 триллиона рублей соответственно. ВВП при этом в 2025 году должен вырасти на 2,5%, а затем каждый год он будет добавлять по 2,6 и 2,8% соответственно. Инфляция, заложенная в бюджете, в следующем году составит 4,5%, а затем – 4%.

Ранее в Минфине РФ отмечали, что проект бюджета предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки. Однако приоритетными направлениями станут социальная поддержка граждан, обеспечение расходов на оборону и безопасность государства, а также на технологическое лидерство.

