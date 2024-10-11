Комитет ГД по экономполитике поддержал проект федерального бюджета на 2025–2027 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщает ТАСС.

В заключении комитета говорится, что при росте расходов в абсолютном выражении доля в ВВП расходов на национальную экономику снижается с 4,5% ВВП в 2025–2026 годах до 4,3% ВВП в 2027 году.

Между тем доля в ВВП расходов на общегосударственные вопросы, образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, обслуживание государственного и муниципального долга в 2025–2027 годах сохраняется практически на одном уровне.

Ранее кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. План подразумевает, что в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Данная сумма почти на 12% превышает ту, что была зафиксирована в 2024 году.

Вместе с тем доля ненефтегазовых поступлений должна вырасти до 73%. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такие изменения дадут возможность нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.

На этом фоне федеральные расходы в 2025 году также увеличатся и составят 41 триллион 469,5 миллиарда рублей. Это означает, что дефицит зафиксируется на отметке, близкой к 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов закладывается на реализацию национальных проектов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки. При этом приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, а также финансовое обеспечение нужд СВО и семей ее участников и обеспечение технологического лидерства.