Оборот розничной торговли Москвы вырос на 6,5% с января по сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оборот розничной торговли в Москве с января по сентябрь этого года превысил 5,3 триллиона рублей, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,5%.

Багреева подчеркнула, что в первую очередь оборот увеличился за счет непродовольственного сектора – на 11,1%, составив 2,7 триллиона рублей. Речь идет о магазинах косметики, парфюмерии, одежды, ювелирных изделий и спортивных товаров.

"Потребительская активность в Москве остается высокой, а торговые сети и производители сумели полностью адаптироваться к новым реалиям: наладить поставки по альтернативным маршрутам или заместить иностранные позиции отечественными аналогами или продукцией из дружественных стран", – указала заммэра.

Она отметила, что оборот продовольственных товаров увеличился на 2,2%, до 2,6 триллиона рублей. Доля столицы в общем обороте розничной торговли России в январе – сентябре составила 13,2%.

Помимо этого, за девять месяцев текущего года торговые центры столицы стали посещать на 2,4% чаще, чем за такой же период прошлого года. В частности, в сентябре плотность потока посетителей в среднем составила 272 человека в сутки на тысячу квадратных метров. Это на 1,2 и 2,8% выше, чем в сентябре 2023 и 2022 годов.

Багреева обратила внимание, что трафик вырос в основном за счет небольших торговых центров. Так, районные комплексы площадью до 20 тысяч квадратных метров в сутки в среднем посещают 630 человек на тысячу квадратных метров, а окружные площадью от 20 до 40 тысяч – 495 покупателей.

Накануне Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".

В 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 миллиарда рублей.

Также известно, что свыше 689 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Москвы на развитие систем соцподдержки и образования, повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и поддержку участников СВО в 2025 году.

