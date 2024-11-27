Зеленые облигации Москвы признаны лучшей инновационной практикой

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Проект выпуска зеленых облигаций Москвы от департамента экономической политики и развития стал победителем первого Всероссийского конкурса управленческих инноваций в категории "Практики в сфере развития отраслей экономики". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москва стала первым субъектом России, который выпустил зеленые облигации для финансирования проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта. Это позволит снизить уровень выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автомобилей.

"Благодаря двум выпускам в столице отремонтировано и построено 48 километров путей и 21 станция Большой кольцевой линии метро и приобретено более 450 электробусов", – отметила заммэра Москвы Мария Багреева.

В совокупности эти проекты позволяют снизить уровень загрязнения окружающей среды от автомобилей как личного, так и общественного пользования примерно на тысячу тонн в год. Количество выбросов углекислого газа сокращается на 42 тысячи тонн в год.

В соответствии с поручением правительства России государственная корпорация "ВЭБ.РФ" занимается формированием и ведением списка выпусков финансовых инструментов, направленных на поддержку устойчивого развития страны. В этот список включены и облигации.

Ранее кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" признало зеленые облигации Москвы соответствующими принципам зеленого финансирования. Подготовленные заключения основываются на отчете об использовании средств за 2023 год.

Средства от реализации выпусков нацелены на главные проекты столицы, которые помогают уменьшать выбросы загрязнений и парниковых газов от транспорта. Благодаря реализации облигаций в прошлом году город закупил 51 электробус отечественного производства.