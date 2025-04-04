Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия увеличили производство высокотехнологичной продукции, к которой относятся компьютеры, электронные и оптические изделия, на 7% с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Благодаря эффективному взаимодействию с городом компании укрепляют позиции на рынке и увеличивают производство важной продукции. Так, в январе – феврале 2025 года в столице на 6,6% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, за два месяца компании выпустили свыше 96 миллионов интегральных схем, около 2 миллионов печатных плат и более 74 тысяч счетчиков производства. Также увеличился выпуск портативных компьютеров на 87%, мониторов – свыше чем на 70%, а звуковых и видеоплат – в 2,3 раза.

"Производство компьютеров, электроники и оптики занимает важное место в структуре московской промышленности – в отрасли задействовано более 370 предприятий с общим штатом свыше 30 тысяч сотрудников. Компании демонстрируют впечатляющие темпы роста и снабжают рынок качественной продукцией", – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, с начала года рост отгрузки составил более 86 миллиардов рублей.

В частности, резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" АО "САГА Технологии" занимается выпуском банкоматов, платежных и информационных терминалов, систем электронной очереди, билетных аппаратов и электрозарядных станций. С начала 2025 года компания смогла произвести более 3 тысяч касс самообслуживания с системой проверки возраста покупателя.

Вместе с тем компания "Терминальные технологии" работает над созданием терминалов и валидаторов. В этом году ей удалось наладить поставку POS-терминалов собственного производства в Объединенные Арабские Эмираты. Туда было направлено более 150 устройств.

При этом оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое в 2024 году. Такого показателя удалось достичь благодаря производствам коммуникационного и периферийного оборудования, компьютерной техники, часов, контрольно-измерительных и навигационных аппаратов, элементов электронной аппаратуры и печатных схем.

