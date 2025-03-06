Сергей Собянин: оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Такого показателя удалось достичь благодаря производствам коммуникационного и периферийного оборудования, компьютерной техники, часов, контрольно-измерительных и навигационных аппаратов, элементов электронной аппаратуры и печатных схем, отметил градоначальник.

Также развитию отрасли поспособствовали малые организации, оборот которых вырос в 2,6 раза за прошедший год, а доля в секторе увеличилась почти до 35%.

"Высокотехнологичные производства – один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. В 2024-м выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2,1 раза", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, это стало возможным благодаря активной поддержке города и привлечению инвестиций в развитие бизнеса. В 2024 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" было запущено порядка 30 новых высокотехнологичных производств.

За последние пять лет компании ОЭЗ увеличили объем инвестиций в 32 раза. В прошлом году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике и других отраслях.

Более того, в 2024 году порядка 17 предприятий получили статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". По итогам прошлого года широкий пакет налоговых и таможенных преференций стал доступен 118 высокотехнологичным московским компаниям, которые создали около 18,6 тысячи рабочих мест.