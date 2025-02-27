Производство бумаги в Москве выросло более чем в три раза за последний год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производство бумаги в Москве выросло более чем на 314,4% за последний год. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время свыше 700 столичных компаний производят не только бумагу, но и картон, упаковки, книги и иную целлюлозную продукцию. Развитию промышленности в Москве и прогрессу предприятий способствуют городские меры поддержки. Для производителей доступны льготные инвестиционные кредиты, специальные статусы, офсетные контракты, отметил вице-мэр.

В Москве выпускается широкий ассортимент продукции из бумаги. Она используется в различных отраслях, таких как полиграфия, текстильная промышленность, автомобилестроение, электротехника и пищевая промышленность. Картонные и бумажные изделия пользуются популярностью в пищевой промышленности внешнего и внутреннего рынка.

"Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27 процентов. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей", – рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В условиях благоприятной инвестиционной среды компании активно инвестируют в свое развитие. Это позволяет им постоянно увеличивать объемы производства и отгрузки продукции и расширять ассортимент.

С 2018 года компания "Ламбумиз" из Москвы получила статус промышленного комплекса, который предоставляет значительные налоговые преимущества. Предприятие уже более полувека занимается производством картонной, гибкой и ролевой упаковки, а также одноразовой посуды из ламинированного картона и других изделий. В 2024 году завод увеличил производство ламинированного картона на 70% по сравнению с 2023 годом.

Производители молочной продукции стали чаще выбирать для упаковки картон, покрытый пленкой. В 2024 году спрос на такую упаковку со стороны внешних клиентов и обновление оборудования привели к увеличению производства ламинированного картона в 1,7 раза. Выпуск одноразовой картонной посуды также вырос на 5,1%. Значительный рост в размере 80,2% был зафиксирован в категории "Салатник с ПЭТ-крышкой".

Продукция столичных производителей находит применение и в социальных инициативах. Компания ISBC, специализирующаяся на производстве RFID-продукции для различных отраслей промышленности и экономики, разработала специальные паспорта для собак-поводырей из Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.

Благодаря RFID-материалу стало возможным сохранить форму удостоверения с NFC-чипом, утвержденную приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, без изменений. С помощью смартфона можно считать метку и сразу перейти на официальный сайт школы в раздел "Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника".

Уже 10 групп людей с ограниченными возможностями по зрению получили специальные паспорта для своих проводников. Эти паспорта подтверждают, что собаки прошли обучение и готовы сопровождать своих владельцев.

Между тем оборот столичных обрабатывающих производств в прошлом году достиг 7,9 триллиона рублей. Показатель вырос на 21,3% по сравнению с 2023 годом. Лидирующие позиции по итогам года взяли высокотехнологичные производства, оборот которых увеличился более чем в два раза. Также рост показали компании, выпускающие изделия из дерева (до 36 миллиардов рублей, или на 49%). Мебельные фабрики смогли нарастить показатели до 46 миллиардов (47%).