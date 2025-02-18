Сергей Собянин: производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8%

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Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях в Москве вырос на 17,8% в прошлом году по сравнению с 2023 годом. За последние пять лет этот показатель увеличился в 2,3 раза, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Москва делает упор на развитие передовых технологий в производстве – каждое третье предприятие в городе относится к высокотехнологичным, отметил градоначальник. Среди лидеров роста – компании, занимающиеся производством компьютеров, оптики и электроники.

В прошлом году они увеличили выпуск продукции более чем в два раза, а за пять лет отрасль продемонстрировала рост в 5,4 раза.

В 2024 году производство ноутбуков увеличилось более чем в пять раз. Выпуск полупроводниковых устройств и их компонентов вырос более чем в два раза. Также производство электронных вычислительных машин увеличилось в 1,8 раза, выпуск звуковых и видеоплат вырос почти вдвое, а печатных плат – на 10,2%.

В сфере работают около 370 высокотехнологичных предприятий, среди которых компания "Некс-Т". Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" занимается производством дисплеев, интерактивного оборудования и средств вычислительной техники для ключевых отраслей экономики, включая систему образования и инклюзивного обучения. За год выручка и объем производства выросли на четверть.

Помимо этого, предприятие "РДВ Технолоджи" произвело более 125 тысяч устройств, что на 12% больше, чем в 2023 году. Оно выпускает сертифицированную российскую вычислительную технику. Компания производит более 450 различных конфигураций серверов, систем хранения данных, системных блоков и мониторов.

Компания "Сила" занимается разработкой и производством корпоративного IТ-оборудования и программного обеспечения. В ассортименте продукции представлены серверные системы, системы хранения и передачи данных, персональные системы, которые соответствуют современным требованиям к безопасности.

По словам Собянина, с каждым годом компания увеличивает объемы производства. В 2024 году было произведено на 164,5% больше оборудования и комплектующих, чем в 2023 году.

Также электротехнические компании Москвы демонстрируют значительный рост: они нарастили производство почти на 9%, а за последние пять лет рост составил 5,7 раза. В настоящее время в этой сфере работают более 130 предприятий, которые производят электродвигатели, генераторы, трансформаторы, распределительные устройства и многое другое.

Компания "Кунцево-Электро" с 1959 года производит розетки, выключатели и другие изделия. В прошлом году она выпустила более 2,6 миллиона единиц продукции. На предприятии наблюдается рост выручки и высокий спрос на продукцию на рынке.

"Экотех" специализируется на производстве инновационных устройств, предназначенных для предотвращения искрения и дугового пробоя. Они помогают предотвратить возникновение пожаров и пользуются спросом в общественных зданиях и жилых помещениях, включая квартиры и частные дома.

В предыдущем году компания достигла значительного увеличения объемов производства, в четыре раза превысив показатели 2023 года. Кроме того, успешно запущено серийное производство комбинированных устройств, которые сочетают в себе функции автоматического выключателя и устройства защиты от дугового пробоя.

В прошлом году компания "Двин", производящая полотенцесушители, представила восемь новых моделей устройств. При этом выпуск продукции увеличился на 70%. Всего было произведено более 100 тысяч полотенцесушителей с многофункциональным блоком управления. Эти устройства пользуются популярностью как в Москве, так и в странах СНГ.

В сфере машиностроения работают более 260 столичных предприятий, на которых трудятся свыше 17 тысяч человек. За последние пять лет объем производства в отрасли увеличился в 7,5 раза.

Уже 75 лет Карачаровский механический завод занимается полным циклом производства лифтового и подъемного оборудования. За время своей работы предприятие выпустило более 285 тысяч лифтов. В 2024 году компания произвела более трех тысяч устройств. В текущем году завод планирует увеличить производство на 30%.

Вместе с тем в столице активно развивается отрасль по производству медицинских инструментов и оборудования. В нее входят более 300 предприятий, обратил внимание мэр. По результатам прошлого года компании продемонстрировали рост производства на 11,5%. За последние пять лет выпуск медицинских изделий увеличился более чем в 3,4 раза.

Компания "Медплант" занимается разработкой и производством медицинских изделий, таких как пульсоксиметры и аптечки. Одним из них является аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации. В начале года была запущена первая партия устройства в серийное производство.

Еще один участник ОЭЗ "ВИП Камилла" производит в Рудневе абсорбирующее белье для взрослых. В 2024 году компания запустила производство одноразовых впитывающих пеленок, что позволило увеличить объем производства в пять раз.

Кроме того, рост наблюдается в сфере производства продуктов питания. В прошлом году производство мясной продукции выросло на 8,1%, рыбной – более чем в 1,5 раза, молочной – на 6,2%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 4,2%.

Комплекс компании "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" выпускает мясную продукцию из свинины, говядины и птицы. При поддержке городских властей объемы производства увеличились более чем на 30%, а ассортимент расширился на 30 позиций, включая охотничьи колбаски и докторскую колбасу.

Столичный завод "Карат" специализируется на производстве плавленых и творожных сыров, а также зерненого творога и других молочных продуктов. В прошлом году предприятие произвело около 180 миллионов единиц продукции, а также почти удвоило выпуск мягких сыров.

Компания "Другой хлеб" производит безглютеновые бельгийские вафли и хлеб. В прошедшем году она выпустила более 286 тысяч единиц продукции.

В свою очередь, "Нуттис" выпускает натуральные продукты питания. По сравнению с 2023 годом компания произвела почти в два раза больше ПП-батончиков и на треть больше ореховых паст. Всего было выпущено более 5,2 миллиона батончиков с 14 различными вкусами и более 668 тысяч банок паст.

Также комбинат "Очаково" представил десять новых продуктов. Среди них – лимонады с чернично-голубичным и гранатовым вкусом. Продукция комбината поставляется в 60 регионов России и более чем в 30 стран мира.

За пять лет производство одежды в столице выросло на 22,5%. Выпуск вязаных и трикотажных изделий увеличился на 26,9%, а меховых – на 9,3%, подчеркнул Собянин.

Компания "Ортомода" производит адаптивную одежду и ортопедическую обувь как серийного, так и индивидуального производства. Около 25 тысяч людей с ограниченными возможностями каждый год получают продукцию производителя.

Предприятие "Большевичка", специализирующееся на производстве одежды, выпустило около 29 тысяч единиц продукции в 2024 году. Фабрика производит классические мужские и женские костюмы, брюки, пиджаки и верхнюю одежду. Также компания занимается индивидуальными заказами, которые в прошлом году составили около 10% от общего объема производства.

Кроме того, "БАСК" производит одежду и снаряжение для экспедиций, экстремальных видов спорта, туризма и активного отдыха. При поддержке властей предприятие выпускает куртки, пальто, комбинезоны, брюки, толстовки, футболки и другие изделия.

В прошлом году производство одежды и снаряжения выросло на 17%. К новому сезону бренд выпустил около 50 новых моделей. Сейчас в коллекции более 500 моделей.

Компания Pink Bus, выпускающая одежду и аксессуары с авторскими принтами, показала значительный рост объемов производства: за прошедший год она произвела более 200 тысяч единиц продукции, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Увеличение объемов промышленного производства стало результатом действующих мер поддержки промышленности, обратил внимание Собянин. Компаниям становится легче находить места для размещения производств, обновлять их, привлекать инвестиции, находить партнеров и выходить на международные рынки.

Ранее Собянин рассказал, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. Мэр отметил, что за последние пять лет компании увеличили объем инвестиций в 32 раза. В 2024 году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике и других отраслях.

