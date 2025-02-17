Собянин: в Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На базе Карачаровского механического завода, которому исполняется 75 лет, формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На производстве выпускали строительные металлоконструкции и подъемные краны, однако главным стало лифтовое обслуживание. За эти годы на заводе специалисты сделали более 285 тысяч лифтов. Оборудование установлено на многих знаковых объектах Москвы, в том числе в храме Христа Спасителя, на Патриаршем и Андреевском мостах.



Специалисты завода также изготовили лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля "Буран".



По словам мэра столицы, в юбилейный год предприятие увеличивает объемы производства. Кроме того, как отметил градоначальник, достичь поставленных целей поможет включение площадки завода в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Между тем бывший завод "МиГ" вошел в программу комплексного развития территорий. В ее рамках территорию предприятия, площадь которой превышает шесть гектаров, благоустроят и озеленят. Специалисты обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, а также придомовые и общественные пространства для горожан.

Ранее Собянин одобрил создание завода по изготовлению пищевого оборудования и логистического комплекса на территории Москвы. Они расположатся в Южном Бутове и Молжаниновском.

Их построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, на них создадут более 260 рабочих мест. Проекты реализуют за счет частных инвестиций.

