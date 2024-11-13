В Краснопахорском районе ТиНАО построят два логистических комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два логистических комплекса появятся в Краснопахорском районе ТиНАО площадью свыше 71,4 тысячи квадратных метров. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда там развернут 400 новых рабочих мест. Соответствующие распоряжения подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Указанная программа успешно реализуется с 2019 года. Ее цель заключается в привлечении застройщиков к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Кроме того, для инвесторов, создающих новые рабочие места, предусмотрены льготы по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Таким образом, в городе решается проблема дефицита рабочих мест, а также уменьшается маятниковая миграция. Всего на эти цели планируется привлечь свыше 2 триллионов рублей, будет создано более 290 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время программа распространяется на все районы Москвы. Город уже подписал свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят более 6 миллионов "квадратов" недвижимости, в том числе офисы, учреждения культуры, образования и спорта, промышленные объекты и логистические комплексы.

Между тем до 2030 года в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут более 80 объектов, с помощью которых удастся создать свыше 158 тысяч рабочих мест. С начала текущего года общая площадь объектов по данной программе увеличилась в два раза по сравнению с 2023 годом.

