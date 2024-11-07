Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 2030 года в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут более 80 объектов, с помощью которых удастся создать свыше 158 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, с начала текущего года общая площадь объектов по данной программе увеличилась в два раза по сравнению с 2023 годом.



Так, например, в районе Метрогородок будет построен детский сад и многофункциональный офисно-торговый центр. В районах Кунцево, Можайском, Ново-Переделкино, Солнцево, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки будет открыто десять офисных центров, производственный комплекс пищевой промышленности, а также логистический центр и школа.



Кроме того, в Крюкове планируется построить два промышленных комплекса и логистический парк, в Ростокине – спортивный комплекс, в Лефортове, Печатниках, Нижегородском и Рязанском районах – три деловых центра и учебно-воспитательный комплекс со школой и детским садом.



Также в ТиНАО откроют центр подготовки сборных России по баскетболу, 11 логистических парков, три предприятия строительной промышленности и три центра инноваций.



Ранее Собянин заявил, что программа стимулирования создания мест приложения труда должна решить проблему "маятниковой миграции" в Москве, то есть сократить число горожан, вынужденных из-за работы тратить много времени на дорогу. Для этого столичные власти стимулируют создание инвесторами рабочих мест для москвичей рядом с домом.

Так, городу уже удалось заключить более 130 соглашений на строительство свыше 200 объектов мест приложения труда, инвестиции в которые превысят два триллиона рублей.

