Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Для того чтобы решить проблему "маятниковой миграции" в Москве, то есть сократить число горожан, вынужденных из-за работы тратить много времени на дорогу, столичные власти стимулируют создание рабочих мест для москвичей рядом с домом. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в Москве "маятниковая миграция" приобрела "чрезмерный и явно избыточный характер", поэтому важнейшая задача правительства города вернуть ее в цивилизованные рамки. По словам Собянина, это возможно сделать, лишь создавая новые рабочие места поближе к месту жительства основной массы горожан.

"Опыт последних лет показал, что это – очень сложная, но вполне решаемая задача. С 2011 по 2023 год за пределами ТТК было построено 35,9 миллиона квадратных метров новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных зданий. Обеспеченность рабочими местами улучшилась в 99% районов Москвы", – поделился мэр.

Таким образом, ситуация с избыточной "маятниковой миграцией" была существенно улучшена, но не решена полностью. Поэтому правительство Москвы продолжает работать над решением этой задачи, в том числе с помощью городской программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется столичными властями с 2020 года.

"Суть программы предельно проста. Московские застройщики могут выбирать один из двух вариантов. Либо строить только жилье с минимальной социальной инфраструктурой. Но в этом случае заплатить весьма крупную сумму в бюджет. Либо строить не только жилье, но и объекты для создания рабочих мест. Тогда застройщик получит скидку по платежам в бюджет, которая покроет разницу между доходами от продажи жилья и менее прибыльных коммерческих объектов", – рассказал Собянин.

По его словам, практика показывает, что в основном инвесторы выбирают второй вариант. Так, городу уже удалось заключить более 130 соглашений на строительство свыше 200 объектов мест приложения труда, инвестиции в которые превысят два триллиона рублей. В результате в столице появится свыше 290 тысяч рабочих мест для различных специалистов, включая сотрудников производств, офисных служащих, учителей, воспитателей, а также врачей и работников культуры и спорта.

"На сегодня в рамках программы город уже получил 23 объекта, на которых создано порядка 21 тысячи рабочих мест", – отметил мэр.

Например, промышленные технопарки открылись в районах Молжаниновском, Силино, Внуково и Южное Бутово. В парке "Бутово" резидентами являются предприятия по выпуску продукции для модульного домостроения, производители косметической продукции, климатического оборудования и упаковки.

В Москворечье-Сабурове, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, Щукине, Щербинке, Коммунарке и Филимонковском появились новые школы и детсады. В Бутырском же районе, а также в Кузьминках открылись торговый и офисный центры. Кроме того, в Даниловском районе скоро откроется музейно-выставочный центр "Коллекция".

Также уже в следующем году работы завершатся на 42 объектах, которые дадут столице еще порядка 36 тысяч рабочих мест.

"Больше всего новых мест приложения труда в следующем году появится в ТиНАО. Там построят четыре офисных центра (в Щербинке, Внукове, Филимонковском районе), две школы в Коммунарке, два детских сада в Щербинке и один образовательный комплекс в Филимонковском районе, два логистических парка в Краснопахорском районе, один промышленный комплекс в районе Внуково, а также центр инноваций и импортозамещения в Щербинке", – заключил Собянин.

Ранее в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда Собянин утвердил планы строительства двух объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО и в районе Фили-Давыдково. На них будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

В Краснопахорском районе ТиНАО (квартал 399) планируется построить фабрику по производству элементов каркаса и отделки. Площадь объекта составит около 25 тысяч квадратных метров. В районе Фили-Давыдково возведут многофункциональный бизнес-центр площадью более 50 тысяч квадратных метров на улице Алексея Свиридова.