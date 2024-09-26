Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил планы строительства двух объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО и в районе Фили-Давыдково. На них будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оба проекта будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Так, в Краснопахорском районе ТиНАО (квартал 399) планируется построить фабрику по производству элементов каркаса и отделки. Площадь объекта составит около 25 тысяч квадратных метров.

В районе Фили-Давыдково возведут многофункциональный бизнес-центр площадью более 50 тысяч квадратных метров на улице Алексея Свиридова.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году, чтобы привлечь застройщиков жилья к активному строительству промышленных, социальных, культурных и прочих важных для города объектов. Сами инвесторы при этом получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Эта программа позволяет снизить дефицит рабочих мест в существующих кварталах, сократить избыточную маятниковую миграцию, а также стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов.

За четыре года реализации программа охватила почти все районы столицы. Власти заключили свыше 130 соглашений с инвесторами. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 триллионов рублей – это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Застройщики могут подать заявку на получение специального статуса при помощи инвестиционного портала Москвы.

За прошедшие пять лет Москва сдала в аренду инвесторам 33 земельных участка в ТиНАО для строительства коммерческих объектов. Их общая площадь превышает 17,8 гектара. При этом площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч "квадратов".

Кроме того, в южной части столицы будет создано более 8,5 тысячи рабочих мест в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в Бирюлеве Восточном, Нагатинском Затоне и Нагорном в обмен на льготу от города.